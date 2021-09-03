Ivana Sert Yunanistan tatilinden bikinili karesini paylaştı
Yaz ayını İzmir’de geçiren Ivana Sert, sevgilisiyle doya doya tatil yaptı. Sert, şimdi tatil rotasını değiştirerek Yunanistan’a gitti.
03 Eylül 2021, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
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Modacı Ivana Sert, uzun süredir Sezer Dermenci ile birliktelik yaşıyor. Yaz ayının büyük bölümünü İzmir’de geçiren Ivana Sert, sadece çekimler için İstanbul’a kısa süreliğine geliyor.
IVANA SERT YUNANİSTAN’A UÇTU
Ivana Sert, şimdi ise tatil rotasını değiştirdi. Yunanistan’ın Vula, şehrine giden Ivana Sert, gün boyu denize girdi, sosyal medya sayfasından o anları takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.
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