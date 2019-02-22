İvana Sert; adına açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili savcılığa başvurdu. İvana Sert, bu hesaplarla kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ancak olayla ilgili soruşturma açan savcılıktan beklemediği bir yanıt aldı.

MAHKEME DE REDDETTİ

Savcılık; İvana Sert'in tanınan bir kişi olduğunu ve adına açılan sahte hesapların kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığını beyan etti.

Savcılığın takipsizlik kararının ardından İvana Sert, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Fakat hakimlik, İvana Sert'in karara itirazını reddetti. (Günaydın)