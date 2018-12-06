İvana Sert’in hız tutkunu sevgilisi Can Çelebi 1 yıl önce katıldığı bir rallide kaza yapmış, ayağı kırılmıştı. İvana geçenlerde bir yarışa katılmak isteyen Çelebi’yi engellemek istemiş. Ancak sevgilisi söz dinlememiş. Bu yüzden tartışmışlar.

'KORKUDAN BAYILACAKTIM'

İvana Sert “Geçen yılki kazada Can’ı izliyordum. O sırada korkudan bayılacaktım, Can’ı ikna edemiyorum” diyor.

POSTA/Müge Dağıstanlı