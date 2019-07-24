Tarhan Telli ''Biz Tellioğlu ailesiyiz. Yapımcılar 1970'li yıllarda ailemin büyüklerine gitmişler. Hikayelerini film çekmek istediklerini söylemişler. Büyüklerim de bunu kabul etmiş. Fakat filmde komik bir söylem kullanılmış. Gerçek olayda; iki aşiret arasında devam eden üzücü bir süreç yaşanmış. Eskiler buna kan davası der.'' dedi.

43 YILDIR REKOR KIRIYOR

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 'Tosun Paşa'nın başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, Adile Naşit ve Müjde Ar paylaşmıştı.

43 yıldır izlenme rekorları kıran film, Tellioğulları ile Seferoğulları ailelerinin Yeşil Vadi için verdiği mücadeleyi komik bir dille anlatıyordu.

'İVANA SAVAŞÇI BİR KADIN'

Tarhan Telli aynı röportajda sevgilisi İvana Sert'i şöyle anlatmış: ''Aşk benim için tutku, seks ve yol arkadaşlığı demek. İvana ruh ikizim. Savaşçı, güçlü, özel ve çok güzel bir kadın.''

Müge DAĞISTANLI /POSTA



