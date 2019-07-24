İvana Sert'in sevgilisi Tarhan Telli: Tosun Paşa ailemin hikayesi
İvana Sert'in sevgilisi, motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli, 'İstanbul Dergisi'ne verdiği röportajda ailesinin hikayesinin 1976 yapımı 'Tosun Paşa' filminde anlatıldığını açıkladı.
Tarhan Telli ''Biz Tellioğlu ailesiyiz. Yapımcılar 1970'li yıllarda ailemin büyüklerine gitmişler. Hikayelerini film çekmek istediklerini söylemişler. Büyüklerim de bunu kabul etmiş. Fakat filmde komik bir söylem kullanılmış. Gerçek olayda; iki aşiret arasında devam eden üzücü bir süreç yaşanmış. Eskiler buna kan davası der.'' dedi.
43 YILDIR REKOR KIRIYOR
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 'Tosun Paşa'nın başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, Adile Naşit ve Müjde Ar paylaşmıştı.
43 yıldır izlenme rekorları kıran film, Tellioğulları ile Seferoğulları ailelerinin Yeşil Vadi için verdiği mücadeleyi komik bir dille anlatıyordu.
'İVANA SAVAŞÇI BİR KADIN'
Tarhan Telli aynı röportajda sevgilisi İvana Sert'i şöyle anlatmış: ''Aşk benim için tutku, seks ve yol arkadaşlığı demek. İvana ruh ikizim. Savaşçı, güçlü, özel ve çok güzel bir kadın.''
Müge DAĞISTANLI /POSTA