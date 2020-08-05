İvana Sert, turizmci Sezer Dermenci ile olan fotoğrafını ‘Birleşen bütündedir’ notuyla Instagram’da paylaşmıştı. Takipçileri ne demek istediğini anlamaya çalıştı. ‘Kalplerimiz bir olsun demek istedi’, ‘Güçlerimizi birleştirelim diyor’, ‘İki gönül bir olunca samanlık seyran olur sözünü kısaltmış’, ‘Hepimiz bütünün parçasıyız’, ‘İkimiz yarımdık, şimdi bütün olduk anlamını taşıyor.’









Ivana ise “Yorumları okudum, bazılarına çok güldüm. Güzel bir enerji yayıp doğayla bütünleşmek ve bir olmak demek istemiştim. Çünkü şu an öyle hissediyorum” dedi.

Düdüklü mayo

İvana düdüklü mayosuna da şöyle espri yaptı: “Acil durumlarda çalmak için.”