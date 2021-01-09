İvana Sert, 2013’te oğlu Kayon Ateş’in babası Yurdal Sert’ten boşanmıştı. Ayda 5 bin TL nafaka aldığını söyleyen İvana 1 ay önce “Kayon Ateş’in okul masrafları çok yüksek” diyerek, nafakasının 15 bin TL’ye çıkarılması için dava açmıştı. Yurdal Sert de “İşlerim bu aralar kötü” karşılığını vermişti.

"Hepimizin işleri kötü"

İvana Sert konuya dair şöyle konuştu: “Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz? Hepimizin işleri kötü. Oğlumuza bakmak zorundayız. O parayı kendime değil, Ateş için istiyorum.”