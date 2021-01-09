İvana Sert'ten sert mesaj
İvana Sert önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Ali KESER / POSTA
09 Ocak 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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İvana Sert, 2013’te oğlu Kayon Ateş’in babası Yurdal Sert’ten boşanmıştı. Ayda 5 bin TL nafaka aldığını söyleyen İvana 1 ay önce “Kayon Ateş’in okul masrafları çok yüksek” diyerek, nafakasının 15 bin TL’ye çıkarılması için dava açmıştı. Yurdal Sert de “İşlerim bu aralar kötü” karşılığını vermişti.
"Hepimizin işleri kötü"
İvana Sert konuya dair şöyle konuştu: “Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz? Hepimizin işleri kötü. Oğlumuza bakmak zorundayız. O parayı kendime değil, Ateş için istiyorum.”