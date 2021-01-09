Magazin İvana Sert'ten sert mesaj

İvana Sert'ten sert mesaj

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İvana Sert'ten sert mesaj

İvana Sert önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Ali KESER / POSTA

09 Ocak 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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İvana Sert, 2013’te oğlu Kayon Ateş’in babası Yurdal Sert’ten boşanmıştı. Ayda 5 bin TL nafaka aldığını söyleyen İvana 1 ay önce “Kayon Ateş’in okul masrafları çok yüksek” diyerek, nafakasının 15 bin TL’ye çıkarılması için dava açmıştı. Yurdal Sert de “İşlerim bu aralar kötü” karşılığını vermişti.

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"Hepimizin işleri kötü"

İvana Sert konuya dair şöyle konuştu: “Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz? Hepimizin işleri kötü. Oğlumuza bakmak zorundayız. O parayı kendime değil, Ateş için istiyorum.”

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