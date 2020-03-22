Moda tasarımcısı ve televizyoncu Ivana Sert’i telefonla aradım “Neler yapıyorsun?” diye sordum. Ivana “Koronavirüs salgını sebebiyle 10 gün önce evime kapandım, dışarı çıkmıyorum. Haziranda çıkarmayı planladığım kendi bestem olan single için gece gündüz çalışıyorum. Şarkının alt yapısı hazır. Sıra okumaya geldi. Hayat normale döner dönmez stüdyoya girip okuma yapacağım ardından da klip çekmek için ülkem Sırbistan’a gideceğim. Ülkemin tanıtımına destek olacağım için klip masraflarımı Sırbistan Turizm Bakanlığı karşılayacak” dedi. Ivana ilk şarkısı ‘İmalat Hatası’nı geçen yaz çıkarmıştı.

Sadece kızım için nafaka istedim

Armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun ekonomist ve oyuncu gelini Reyhan’ın eşi Kemal’den boşanmak için dava açtığı ve rekor boşanma tazminatı istediği sosyetede herkesin dilindeydi. Reyhan’ı telefonla arayıp “Konuşulanlar doğru mu?” diye sordum. Reyhan, “Boşanma davası açtığım doğru. Ama Kemal’den tazminat istemedim. Sadece kızımızın ihtiyacını karşılayabileceğim miktarda nafaka talep ettim. Kemal üç ay önce evden ayrıldı. Ev kirasını da ödemiyor, kızımızın masraflarını karşılamıyor” dedi.

Muhteşem beşliye Selin de katıldı

Sosyetik simalar Melda Kosif, Sanem Tezman, Hande Gamdam, Rebi Danon ve Reyhan Sulyak bir araya gelip ‘Atelier Dobemine’ adında bir seramik atölyesi kurmuştu. Burada hayallerindeki dekoratif objeleri üretmeye başlamışlardı. Sosyetede ‘Muhteşem Beşli’ diye anılan seramikçi güzellere şimdi de Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz katıldı. Selin, seramik obje tasarımı yapmıyor, sadece arkadaşlarının ürettiği objeler üzerine resimler, figürler çizip boyayıp renklendiriyor.