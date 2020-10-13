'İyi Aile Babası' geliyor

Dizinin ilk okuma provası Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti. Çalışma sırasında kahkahalar havada uçuştu. Oyuncular “İzleyicinin karşısına komik ve eğlenceli bir işle çıkacağımız için çok mutluyuz” dedi.

İddialı kadro

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar gibi usta oyuncuların yanı sıra; Bahar Şahin, Ecrinsu Çoban, Berat Efe, Berke Üsdiken, Bahar Suer, Beste Bereket, Rukan Kandemir gibi genç yetenekler de rol alıyor.







