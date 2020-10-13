Magazin 'İyi Aile Babası' geliyor

'İyi Aile Babası' geliyor

Magazin

'İyi Aile Babası' geliyor

Kanal D’nin, Süreç Film imzalı sit-com formatlı aile komedisi ‘İyi Aile Babası’ yakında izleyici ile buluşacak.

13 Ekim 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dizinin ilk okuma provası Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti. Çalışma sırasında kahkahalar havada uçuştu. Oyuncular “İzleyicinin karşısına komik ve eğlenceli bir işle çıkacağımız için çok mutluyuz” dedi.

İddialı kadro

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar gibi usta oyuncuların yanı sıra; Bahar Şahin, Ecrinsu Çoban, Berat Efe, Berke Üsdiken, Bahar Suer, Beste Bereket, Rukan Kandemir gibi genç yetenekler de rol alıyor.


İlgili Haberler
Kanal D’nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
13 Ekim 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Linkler bağış olarak kaydırılıyor
Sercan Yaşar
Elif Demirtaş Bilir
Merve Boluğur’un herkesten sakladığı sırrı ne?
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nusret'in nasırlı elleri sosyal medyayı salladı