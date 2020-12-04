İyi Aile Babası yeni bölüm hangi günler, saat kaçta başlıyor?

İyi Aile Babası tek bir jenerasyona değil, birçok jenerasyonun sıkıntılarına dokunan bir dizi. Ana eksende, çocuklarını büyütme derdinde olan, bir yandan da çok dominant bir kayınvalide ile karşı karşıya kalan bir çift var. Dizide sıcak, samimi dille anlatılan bir aile hikayesi anlatılıyor. Dizide, temeli sevgiye dayanan mutlu bir aile bulacaksınız. Bu ailenin günlük, tanıdık maceralarını, problemlerini izlerken hem kendinizden çok şey görecek hem de çok şaşıracaksınız. Bir adamın hem iyi bir evlat, hem iyi bir eş hem de iyi bir baba olma çabası temelinde kurgulanmış olan İyi Aile Babası, aile içi ilişkileri üzerine bir komedi dizisi. İzleyiciler de kendi aile yapılarından, hayattaki rollerinden kesitler bulacaklar.

Mehmet Ali karakterini canlandıran Çağlar Çorumlu, rolünü şöyle anlatıyor: "Mahallede kendi kliniği olan bir doktor. Çok yardımsever. Karısını çok seviyor, çocuklarına düşkün. Bir de ona çok düşkün bir annesi var. Annesini üzmemek için bazen ayarlaması gereken ince çizgilerin sınırlarını kaçırıyor. Mehmet Ali, özür dilemesini, gönül almasını bilen birçok babaya, erkeğe pek çok konuda örnek olabilecek bir karakter."

Aslı karakterini canlandıran Şebnem Bozuklu ise şunları söylüyor: “Çocuk da yaparım, kariyer de” diyen, modern Kadıköylü, işinde gücünde bir kadın. Kocası Mehmet Ali’nin ailesi Adanalı. Kayınvalidesi hep Adanalı bir gelin istemiş. O yüzden Aslı’ya biraz tepkili. Aslı’nın kocasıyla tatlı ilişkisi, onu bu duruma rağmen ayakta tutuyor. Bu çift hayattan gol yedikleri zaman da Arife’den (Melek Baykal) baskı yedikleri zaman da hep aşklarını koruyorlar.

Çağlar Çorumlu(Mehmet Ali Pamuk)

Şebnem Bozoklu (Aslı Pamuk)

Melek Baykal(Arife Pamuk)

Salih Kalyon (Kerami Pamuk)

Timur Acar (Rıfkı Pamuk)

Eslem Akar (Yağmur)

Bahar Süer (Ayfer)

Berke Üsdiken (Emre Güney)

Ecrin Su Çoban (Damla Pamuk)

Berat Efe Parlar (Oğulcan Pamuk)

Beste Bereket (Aydan Hemşire)

Rukan Demir (Çilem Hemşire)

Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası’nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı’ya aşık olmuş ve sonunda O’nunla evlenmeyi başarmıştır.

Aslı da, Mehmet Ali’yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali’nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana’nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.

İyi Aile Babası perşembe akşamları saat 20.00'de, Kanal D'de...







