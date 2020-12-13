Henüz 26 yaşında olan Rukan Demir, Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası'nda Çilem Hemşire karakterine hayat veriyor.

Rukan Demir, 6 haziran 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini de İstanbul Bilgi Üniversitesinde sinema ve tiyatro üzerinde tamamladı. Rukan Demir, ilk kez İyi Aile Babası dizisi ile bir dizi de yer aldı. New York Lee Strasberg enstitüsünde de oyunculuk eğitim almış olan Rukan Demir Maktul isimli bir kısa filmde oynadı. Ancak onu ekranlarda daha önce de birçok kez gördük. Nasıl mı? Tabii ki reklamlarda. Bu reklamların arasında en akılda kalıcı olanı ise bir pırlanta markasınınkiydi.







