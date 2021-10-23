Kemal Sunal, Ali Şen, Harika Avcı ve Saadet Gürses gibi Türk sinemasının tanınmış oyuncularını kadrosunda toplayan İyi Aile Çocuğu, üzerinden yıllar geçmesine rağmen izleyenleri güldürmeye devam ediyor. İşte yönetmenliğini ve senaristliğini Osman F. Seden’in üstlendiği İyi Aile Çocuğu filminin konusu, oyuncuları ve diğer detaylar…

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kemal ve Cemal tek yumurta ikidirler ancak kaderin cilvesi onları farklı yönlere savurmuş ve yıllarca birbirilerinden habersiz yaşamışlardır. İki kardeş birbirinden tamamen farklı iki karakter haline gelmiş, biri çevresinde terör estiren bir gangsterken, diğeri kendi halinde sessiz bir banka memuru olmuştur. Ancak bir gün Kemal ve Cemal’in yolları beklenmedik olayların sonucunda kesişir ve asıl macera ondan sonra başlar.

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal / Cemal: Kemal Sunal

Oya: Harika Avcı

Ferdane: Sevil Üstekin

Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası: Ali Şen

Mafya Şefi: Osman F. Seden

Öğretmen: Nubar Terziyan

Mafya Şefi: Yavuz Karakaş

Ayten: Saadet Gürses

Garson: Nejat Gürçen

Cemal'in Adamı: Macit Flordun

Cemal'in Adamı: Çetin Başaran

Nermin: Gülten Ceylan

Necla: Açelya Aytaç

Merih Fırat

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Görüntü yönetmenliğini Kemal Kurt’un yaptığı İyi Aile Çocuğu filmi Gülşah Film stüdyolarında hazırlandı. 1978 yılında vizyona giren filmin çekimleri ise İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.