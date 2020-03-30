İyi bağışıklık mükemmel bir dirençtir

Bağışıklık sistemini doğal yollarla en kısa sürede ve en sağlıklı yöntemle güçlendirmek için Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Uzmanı Uzm Dr Yegane Özcan, 3 adet reçete yazdı.

Bağışıklığı sadece kimyasal ilaçlarının yardımıyla değil, aynı zamanda bitki kullanarak da iyileştirmek mümkündür. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yollarından bahsediyorum. İyi bağışıklık sadece refahın garantisi değildir, aynı zamanda olumsuz çevresel faktörlere, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı mükemmel bir dirençtir.

Peki ne yapabiliriz?

Her şeyden önce bol su tüketin, 1 kilogram ağırlık başına en az 30 mililitre saf su için. Ana yemeklerde yeşilliklerin yanı sıra çeşitli sebze ve meyvelerin özellikle C vitamini bakımından zengin olanlar - biber, brokoli, portakal, limon, kivi, limon vb. tercih edin.

Zencefil de diyete eklenmelidir. Örneğin, ayrı ayrı, ancak sadece taze formda tüketilebilen bal ile rendelenebilir ve karıştırılabilir. Bal, sıcak su eklendiğinde faydalı özelliklerini kaybeder. Çok miktarda vitamin içerdikleri için taze ve dondurulmuş meyveleri unutmamalıyız.

Aşırı alkol tüketimi ve nargile dahil sigara içmek bağışıklık sistemini zayıflatır, bu nedenle bu dönemde bu kötü alışkanlıkları tamamen terk etmek daha iyidir.

Enerji düşüklüğü, kötü ruh hali, zayıf bağışıklık ve depresif durumlarda basit karbonhidratları kullanmayı reddetmeliyiz. Bunlar - rafine buğday unu ve rafine beyaz şeker, glikoz ve meyve şurupları, bileşimde früktoz içeren tüm ürünler ve beyaz pirinç.

Süt ürünlerini, vücutta mukus üretimini teşvik ettiği için azaltın (Covid-19 gırtlak mukozasının üzerine iner - bu nedenle yeri gelmişken belirteyim papatya, St.John's wort / sarı kantaron veya adaçayı gargara yapmak çok faydalı) Glüten içeren buğday, çavdar ve kırmızı et tüketimini azaltın.

Doğal ve köy tavuğunun suyu, hastalığı önlemenin en iyi yolu. Eski zamanlardan beri, şiddetli hastalıklarda gücü geri kazanmak ve bağışıklığı güçlendirmek için her zaman kullanılmıştır.

Protein miktarı ile doğal tavuk diğer et türlerinden daha üstündür. Çoklu doymamış yağ asitleri içerir, bu sayede sadece vücut tarafından iyi emilmez, aynı zamanda hastalıkların önlenmesine de katkıda bulunur (iskemi, miyokard enfarktüsü, inme, hipertansiyon dahil) ve ayrıca normal bir metabolik hızı destekler ve bağışıklığı arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirilmek için bitkisel tentürler, çaylar, meyve ve salata karışımlarını kullanarak da mümkün. Bu reçetelerden bazıları

Reçete 1

300 g ceviz içi

300 g kuru kayısı

300 g kuru üzüm ve 3 limon rendesi (kabuğu ile alın).

Hepsini blenderdan geçirin ve 1 yemek kaşığı bal ekleyin.

Günde 1 defa tüketin (yetişkinler 1 yemek kaşığı, çocuklar ise 1 çay kaşığı). Sabahları aç karnına veya akşam yemeğinden önce, yemeklerden bir saat önce daha iyi olur. Buzdolabında saklayın.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok lezzetli bir araç hazır.

Reçete 2

100 g soyulmuş çekilmiş ceviz

100 g elma

2 limon suyu ve 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Karışımı yemeklerden önce günde 2-3 kez bir çorba kaşığı (çocuklar için çay kaşığı) alın. Buzdolabında saklayın.

Reçete 3

Mükemmel bir bağışıklık sistemi güçlendirici üvez meyvesi

2 yemek kaşığı kurutulmuş üvez meyveleri üzerine 2 bardak kaynar su dökün, 20 dakika bekletin, süzün. Yemeklerden önce günde 3-4 kez 0.5 fincan içmeniz gerekir. Üvez meyvesinin iyileştirici özelliklerini artıran bal ile almak daha da faydalı olur. Aynı reçeteyi kuşburnu meyvesi ile de yapa bilirsiniz

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