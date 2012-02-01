İyi beslen, hastalıktan korun!

Kış aylarında sağlıklı beslenmenin daha çok önem kazandığını belirten Diyetisyen Berna Ertuğ, soğukla mücadele için vücut direncinin artırılması gerektiğini söyledi. Ertuğ, “Antioksidan etkiye sahip A, C, E vitaminlerinden zengin, çinko gibi minerallerin bulunduğu, prebiyotik ve probiyotik içeren gıdalar ile beslenmek, omega-3 ve omega-9 yağ asitlerinin alımını da arttırmak gerekir” dedi.

C vitamininin vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağladığını hatırlatan Ertuğ, vitaminlerin etkileri ve hangi besinlerin tercih edilmesi gerektiği konusunda şunları söyledi:

SAVUNMA SİSTEMİ İÇİN C VİTAMİNİ

“Savunma sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir silah olan bu vitamin yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunur. C vitamini kaybını önlemek için salatalarınızı da meyve suları gibi tüketmeden hemen önce hazırlayın ve limonu salatayı tüketeceğiniz zaman eklemeyi unutmayın. Antioksidan özelliği olan E vitamini açısından zengin kaynaklar olan fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, tahin gibi besinleri tüketmeye özen gösterin. Ara öğünlerde günlük en fazla 10 adet badem veya 10 fındık yiyin.”

A VİTAMİNİ ANTİ-ENFEKSİYON VİTAMİN OLARAK DA BİLİNİR

A vitamini vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Anti-enfeksiyon vitamin olarak da bilinen bu vitamin yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunur.

ÇİNKODAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Çinko eksiklikleri enfeksiyonların görülme sıklığını arttırır. Çinko kaynakları kırmızı et ve kabuklu deniz ürünleri ile karaciğer gibi hayvansal kaynaklı besinler; fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler, süt, peynir ve kuru baklagillerdir.

BESLENMEDE OMEGA 3 VE OMEGA 9 KURALI

Balık, balık yağı, fındık ve cevizde bulunan omega-3 yağ asitleri güçlü bir antioksidandır ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Zeytinyağı, fındık yağı gibi sıvı yağlarda bulunan omega-9 yağ asitleri de bağışıklık sistemini olumlu etkiler.

PROBİYOTİK VE PREBİYOTİKLER

Bağırsak florasını güçlendirerek mide-bağırsak (gastrointestinal) sistem enfeksiyonlarına karşı direnç oluşturulmasını sağlayan probiyotik ve prebiyotiklerin antimikrobiyal aktiviteyi üst düzeyde tutar, anti tümör özelliği de gösterir.

KIŞIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRMEK İÇİN

• Öğünlerinizde mutlaka yoğurt, ayran veya kefir olsun.

• Sütlü tatlılar tercih edin.

• Her öğünde bol limonlu mevsim yeşillikleri ile dolu salata tüketin. Salatalarınıza muhakkak 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ve limon eklemeyi unutmayın.

• Ara öğünlerde mandalina, kivi, portakal, elma, greyfurt gibi taze meyveleri tercih edin.

• Bitki çaylarından özellikle kuşburnu, ıhlamur, ahududu, böğürtlen ve meyve çaylarına ağırlık vermeye çalışın ve çaylarınıza limon eklemeyi unutmayın.

• Haftada en az 2 gün mutlaka balık tüketin. Özellikle somon, çinekop, istavrit, levrek, çipura, hamsi mevsim balıklarıdır.

• Haftada 2-3 gün kuru baklagilleri pişirip yanında bol salata ile tüketin.

• Kahvaltınızda süt, peynir ve yumurtadan herhangi biri ya da ikisini bulundurun.