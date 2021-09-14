İyi bir cildin 5 altın kuralı

1) Cildinizi aşağı değil, yukarı doğru hareketlerle temizleyin

Makyajınızı temizlerken veya cilt için serum uygularken dairesel harektleri her zaman yukarı doğru yapın. Bu sayede hem gözenekleriniz daha iyi bir şekilde temizlenir hem de cildinize uyguladığınız serum ya da kremler cildinize daha iyi bir şekilde nüfuz eder.





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2) Makyaj ürünlerini yukarıdan aşağı doğru hareketlerle uygulayın

Fondöten, pudra vb. kapatıcıları mutlaka aşağı doğru hareketlerle uygulayın. Bu sayede ürünler gözeneklerinizin altına daha az girer ve makyajın cilt katmanınıza daha iyi bir şekilde oturmasına yardımcı olur.





3) Makyaj yapsanız da yapmasanız da cildinizi temizlemeden uyumayın

Yatmadan önce cildinizi makyajdan arındırmanız en önemli kurallardan biri ancak makyaj yapmasanız bile gün içinde pek çok dış etkene maruz kalan cildinizi temizlemelisiniz. Bir diğer yandan cilt temizliğine geçmeden önce makyajınızı temizlemeli, ardından cilt temizliğine başlamalısınız





4) Düzenli peeling yapın

Cildiniz yağlanmaya eğilimli ise, düzenli peeling yaparak gözeneklerinizi derinlemesine temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında cilt daha fazla yağlanır. Bir diğer yandan cildiniz sivilceye, akneye veya siyah nokta üretimine daha fazla yatkınsa, düzenli peelingler, gözeneklerinizde biriken kirleri ve ölü hücreleri daha iyi bir şekilde temizlemenize yardımcı olur.





5) Cildinizi mutlaka dinlendirin

Makyaj yapmayı çok sevseniz de en azından haftada bir gün tüm gün boyunca makyajdan uzak durun. Mümkünse, makyajınızı eve döner dönmez temizleyin. Bu sayede hem gözenekleriniz hava alacak, hem de makyaj malzemelerindeki koruyuculardan, parfümlerden uzak bir gün yaşayacaktır.