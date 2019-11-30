İyi bir hafta sonu için 5 öneri
Hafta sonunu nasıl geçireceğini ve ne yapacağını bilmiyorsan, sana 5 önerimiz var.
Kahvaltı
Sadece hafta sonu değil, iyi bir gün geçirmek için güne kahvaltıyla başlamak önemli. Kendini daha dinç hissetmene, motivasyonunun yüksek olmasına yardımcı olacaktır.
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Şehir turu
Yaşadığın şehirde mutlaka keşfetmediğin yerler vardır. Belki de uzun zamandır gitmek istiyorsun. Hazırlan, fotoğraf makineni al ve güzel bir şehir turuna çık. Yeni yerler görmek zihnini tazeleyecek ve ruhuna iyi gelecektir. Tek gitmek istemiyorsan, yanına bir arkadaşını da al.
Etkinliklere göz at
Şehrindeki kültür-sanat etkinliklerine mutlaka göz at. Tiyatro, opera, sinema, sergi, opera gibi sanatsal etkinlikler hem ruhunu dinlendirir, hem de hafta sonunu daha verimli geçirmene yardımcı olur.
Şehrine yakın yerleri keşfet
Hafta sonu evden uzaklaşmak istiyorsan, şehrine yakın yerlerini keşfedebilirsin. Birkaç günlük tatil yapmak için kendine bir gezi rehberi oluşturup, yeni yerler keşfedebilirsin.
Evde vakit geçir
Evden çıkmak istemiyorsan ailenle vakit geçirmek en güzel etkinlik olabilir. Ayrıca kitap okuyabilir, ev işleriyle uğraşabilirsin. Ve sana izleyebileceğin bir film listesi bıraktık.
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