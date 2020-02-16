İyi bir uyku için sevgilinizin tişörtünü koklayın

Sevdiğiniz kişinin tişörtünü koklayarak yatmak, yüksek kaliteli uykunun sırrı olabilir. British Colombia Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, bir kişinin sevgilisinin doğal kokusuyla uyuduğunda dinlenme kalitesinin arttığını buldu. Sevgilinin kokusuyla uyumak, fiziksel olarak orada olmasalar bile, uyku süresini iyileştiriyor ve yatakta dönme sayısını azaltıyor. Bilim insanları, sevgilinin kokusuyla uyumanın melatonin takviyeleri gibi uyumaya yardımcı olan haplar kadar etkili olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, 155 katılımcıyla yaptıkları çalışmada, yastık kılıfı yerine 2 faklı tişört kullandı ve katılımcıların bu tişörtlerle uyumasını istedi. Tişörtlerden birinde katılımcının sevgilisinin kokusu vardı, diğeri ise ya bir yabancı tarafından giyilmişti ya da temizdi. Tişörtler, vücut kokularını yakalayabilmek için, katılımcıların sevgilileri tarafından 24 saat boyunca giyilmişti.

Katılımcıların partnerlerinden ayrıca vücut kokularını bozmamak için deodorant, kokulu vücut ürünü ve sigara kullanmamaları, egzersiz yapmamaları ve baharatlı yiyecekler yememeleri istendi. Daha sonra tişörtler hava geçirmez bir şekilde kapatıldı ve kokunun hapsolması için donduruldu.

Katılımcılardan 2 gün boyunca, biri yabancıya ait olan diğerinde ise partnerinin kokusu bulunan tişörtlerle uyuması istendi. Araştırmacılar, katılımcıların uyku kalitesini özel bir saat ile ölçtü. Saatten elde edilen veriler, sevgilisinin kokusuyla uyuyan katılımcıların yatakta daha az döndüğünü ve daha huzurlu bir uyku çektiğini ortaya koydu.

Uyku verimliliği arttı

Ertesi sabah, katılımcılardan ne kadar dinlenmiş olduklarını belirleyen bir anket doldurmaları istendi. Partnerinin kokusuyla uyuyan insanlar, bir gecede ortalama 9 dakika daha fazla uydular. Bu da bir hafta boyunca 1 saatten daha fazla dinlenme süresi demek.

Çalışmanın baş yazarı Marlise Hofer, 'Bulgularımız sadece bir eşin kokusuyla uyumanın, uyku verimliliğini artırdığına dair yeni kanıtlar sunuyor. Katılımcıların ortalama uyku verimliliği yüzde 2'den fazla arttı. Genellikle uyku yardımı olarak kullanılan oral melatonin takviyeleri almanın neden olduğu şeylere benzer bir etki gördük' dedi.



