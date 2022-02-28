Doğum günlerinin vazgeçilmez cümlelerinden biri olan iyi ki doğdun, günlük hayatta en çok kullanılan cümlelerden birisi. Peki, iyi ki doğdun nasıl yazılır? TDK'ya göre iyi ki doğdun kelimesinin doğru yazılışı nasıl?

İYİ Kİ DOĞDUN NASIL YAZILIR?

İyi Ki Doğdun doğum günü kutlanan kişiye söylenen kalıplaşmış ifadelerden biridir. İngilizce olan ''Happy Birthday To You'' cümlesinin Türkçeye birebir çevirisi olan cümlenin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

TDK'YA GÖRE İYİ Kİ DOĞDUN KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI

Cümlenin ''İyiki doğdun'' şeklinde yazılması ise hatalıdır. Çünkü bu cümlede ''ki'' ek olarak değil bağlaç olarak kullanılmıştır. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre tüm bağlaçlar ayrı yazılır.

Örnek cümleler:

Ondan ''iyi ki doğdun'' mesajı almak beni hem şaşırttı hem de mutlu etti. (Doğru)

Ben doğum günümü unuttu zannederken, ''iyiki doğdun'' diyerek hediyesini uzattı. (Yanlış Kullanım)



