İyi ki varsın öğretmenim

'Askıda ödev’ uygulaması

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğretmen Sinan Alp, telefonun çekmediği ve interneti olmayan Kalecik köyünde, öğrencilerine salgın sürecinde ‘askıda ödev’ uygulaması ile ders verdi. Kalecik İlkokulu’nda 4 yıldır görev yapan Öğretmen Alp, her gün için plandığı etkinlikleri, rulolara koyup okul penceresine yerleştirdi. Ruloların içine silgi, kalem, kalemtıraş, renkli kâğıt ve çikolata da koydu. Alp, çocukların sevincinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Evleri tek tek dolaştı

Köydeki evleri tek tek dolaşıp öğrencilerine ve velilerine askıda ödev uygulamasını anlatan Alp, “Bazen de köyde kapı kapı gezip vermeye başladım etkinlikleri. Kapıda muhabbet de ederek psikososyal destek vermek istedim” dedi. Öğretmen Alp, okulda öğrencilerle ‘Survivor’ gibi yarışmalardan, şiir dinletisine, sınıfta kurduğu ahşap ve seramik atölyesinden ve mucitler projesine kadar birçok etkinlik gerçekleştirdi.



