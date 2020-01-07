'İyi örnekler' için konferans
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004’ten bu yana her yıl düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı için başvuruları başladı.
Başvurular 2-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 9 Mayıs ’ta Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenecek. 17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na başvurular yalnızca www.egitimdeiyiornekler.org’taki ‘online başvuru’ aracılığıyla yapılacak.
Konferans, açılış oturumunun yanı sıra özel oturumlar, farklı alanlardaki uzmanlar tarafından yürütülen atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, sivil toplum kuruluşlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinin eğitim alanındaki projelerini tanıttıkları köşeleri de barındırıyor.