'İyi örnekler' için konferans Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004’ten bu yana her yıl düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı için başvuruları başladı.