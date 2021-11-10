Siyaset İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza

Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın Beypazarı'ndaki cenaze töreninden dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki iki araç kazaya karıştı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 19:09 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre kaza Ayaş-Ankara kara yolu Başbereket kavşağında meydana geldi. Akşener'in konvoyunda bulunan ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ı taşıyan iki otomobil, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için savrularak yoldan çıktı.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

ANKARA (AA)

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