Siyaset İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun tezkere sözlerine tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun tezkere sözlerine tepki

Siyaset

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun tezkere sözlerine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum' sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 'Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?' dedi.

29 Ekim 2021, Cuma 14:55 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak - Suriye tezkeresine 'evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet olduğunu söyledi. Peki bu sözlere tezkereye 'evet' diyen Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'den ne tepki geldi? İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu.



Dervişoğlu, daha önceki Tezkere ile bu tezkere arasında süresi dışında bir fark olmadığını söyledi. CHP'nin Irak-Suriye tezkeresine "hayır" demesinin tartışmaya açık bir konu olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır? Birinci tezkereye evet verip bugünkü tezkereye hayır diyenin durumu tartışılır" dedi.

Dervişoğlu, Millet İttifakı'nda adaylık tartışmalarına da değindi. İYİ Parti Grup Başkanvekili'ne Kılıçdaroğlu'nun adaylığı soruldu. Dervişoğlu, "Bizim içimizde en az konuşulan şey adayın kim olacağı?" yanıtını verdi.

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