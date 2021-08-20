Siyaset İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu darbedildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu darbedildi

Siyaset

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu darbedildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

20 Ağustos 2021, Cuma 14:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de yumruklu saldırıya uğradı. Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.



SALDIRGAN KAÇTI

Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken saldırgan kaçtı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ciddiyet
Rauf Tamer
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan halkına kapıyı kapatacak değiliz