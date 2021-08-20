İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu darbedildi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
20 Ağustos 2021, Cuma 14:55 Son Güncelleme:
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de yumruklu saldırıya uğradı. Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
SALDIRGAN KAÇTI
Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken saldırgan kaçtı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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