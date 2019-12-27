İYİ Parti İstiklal Marşı tartışması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, özetle şu görüşü dile getirdi: “Marşın ruhu sadece orijinal hali ile anlamlıdır. Türk’ün vatanını hangi duygu ve ruh ile beklediğini, koruduğunu bütün dünyanın anlaması için de Marşımız dünyanın bütün dillerine çevrilebilir ve şiir olarak okunabilir. Yeter ki İstiklal Marşımız ve Türk hissiyatı başka milletlerce de anlaşılabilsin. Zaten Almanca, İngilizce, işaret dili ve başka diller ile açıklandığı çeviriler de vardır ve yıllardır şiir olarak okullarda, yurtdışı programlarında da okunmaktadır. Öğrencilerin açılışta orijinal marş şekli ve bestesiyle Türkçe ve sonra da şiir olarak Arapça okunmasını da bu çerçevede görmek lazımdır. Bu çocuklarımıza buradan yüklenilmesini doğru bulmuyorum. Türkün mesuliyetinin ve İstiklal mücadelesinin daha iyi anlaşılması için marşımız, şiir haliyle her dile çevrilmelidir. Bunda hiçbir mahzur olmadığı gibi hatta bu çeviri gayreti teşvik de edilmelidir.”

Lütfü Türkkan (üstte) ise “İstiklal Marşı Türkçe okunur. Nokta” mesajını paylaştı. Herhangi bir atıf ve yorum yapmayan İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nun, “Boş beleş konuşmaktansa, lal olmayı tercih ederim” mesajı dikkat çekti. Partililerin sosyal medyada paylaştığı göndermelerden bazıları şöyle:

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar: Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk: İyi çalım atabildiği halde şahsi oynayan birisinin takıma faydasından çok zararı olur. Siyasi parti sözcülüğünden ziyade, individual playing veya Arapçasıyla allaeb alfardiu çabaları Desti’yi kırdırır. Arapça çeviri meraklıları çevirsinler diye yorulan arkadaşlar kusura bakmasın.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz (üstte): (Öztürk’ün paylaşımını alıntılayarak), “İnsanlar kendilerini niye bu kadar zorlarlar ki? Oysa siyasi yelpazede herkesin gönül rahatlığı ile siyaset yapabileceği bir parti var” dedi.

Hürriyet - Gamze Yolcu



