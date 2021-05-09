İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında üçüncü bir ittifakın oluşmasını doğru bulmadığını söyledi. Akşener, Millet İttifakı içerisine yeni kurulan Gelecek ve DEVA partilerinin katılmasının da doğru olacağını ancak HDP'nin seçime ayrı girmesi gerektiğini ifade etti.