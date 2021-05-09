Siyaset Son dakika...İYİ Parti lideri Meral Akşener'den HDP ve ittifak açıklaması

Son dakika...İYİ Parti lideri Meral Akşener'den HDP ve ittifak açıklaması

Siyaset

Son dakika...İYİ Parti lideri Meral Akşener'den HDP ve ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı içerisine yeni kurulan Gelecek ve DEVA partilerinin katılmasının doğru olacağını söyledi. Akşener, 'Benim fikrim HDP'nin seçime ayrı girmesi.' dedi.

09 Mayıs 2021, Pazar 12:50 Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında üçüncü bir ittifakın oluşmasını doğru bulmadığını söyledi. Akşener, Millet İttifakı içerisine yeni kurulan Gelecek ve DEVA partilerinin katılmasının da doğru olacağını ancak HDP'nin seçime ayrı girmesi gerektiğini ifade etti.

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