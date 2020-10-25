Eylül ayında yapılan 2. Olağan Kurultay’daki ‘oy verilmeyecekler’ listesiyle başlayan ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik FETÖ iddialarıyla sarsılan İYİ Parti’de kritik bir viraja giriliyor.

İYİ Parti’de 20 Eylül’de yapılan 2. Olağan Kurultay’dan bu yana sular durulmuyor. Tartışmaların fitili, milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ gibi isimlerin yer aldığı ‘oy verilmeyecekler’ listesiyle ateşlenmişti. Muhalif isimlerin çağrılarına ve görüşmelerine rağmen Akşener, listeden sorumlu tutulan Koray Aydın’a sahip çıkmış ve yeniden Teşkilat Başkanlığı görevine getirmişti. Özdağ’ın açıklamalarıyla ise tartışmaların boyutu değişti. İl ve ilçe başkanları, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia eden Özdağ’ın ihracını istedi. Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özdağ: Göreceğiz

Bugün İzmir’de kuruluşunun 3’üncü yılını kutlayacak olan İYİ Parti’de önümüzdeki haftanın kritik olması ve Akşener’in Özdağ’la ilgili kararı vermesi bekleniyor.

Sürece ilişkin Hürriyet’e konuşan Genel Sekreter Poyraz, şunları söyledi:

“Gündemimiz şu an partimizin kuruluşu. Ümit Özdağ ve beyanları gayriciddi bulunduğundan olağanüstü bir toplantı söz konusu değil. İl ve ilçe başkanlarımızın ciddi hassasiyetleri ve başvuruları var. Genel merkezimize ulaşan başvuruları yarın (pazartesi) büyük ihtimalle üst yazıyla Genel Başkanlık makamına arz edeceğim. Talihsiz açıklamalar, parti içi meseleler yargıya intikal etti.”

Kavuncu’ya yönelik, FETÖ’cü iddiasıyla tartışma yaratan Ümit Özdağ ise Hürriyet’e “Hep birlikte göreceğiz” dedi. İzmir’deki kuruluş programına katılıp katılmayacağı sorusuna da “Yorum yok” yanıtını verdi.

Gamza Kolcu- Hürriyet



