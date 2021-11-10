İYİ Parti’de ‘Türkkan’ zirvesi! İhraca karşı çıktılar…

Meral Akşener, partinin en yetkili karar organı olan GİK’te, “Türkkan’ın disipline sevk sürecine ilişkin görüşleri” dinleyecek. GİK’te ortak görüş oluşması halinde, Türkkan’ın disipline sevkine ilişkin oylama yapılacak.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre süreci değerlendiren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, şöyle konuştu:

“Şimdiye kadar söyleyecek sözü olmayanlar, kutsal değerlerimizi istismar ederek siyaset yapıyorlardı. Şimdi maalesef şehitlerimiz ve yakınlarını istismar ederek siyaset yapılıyor. Türkkan’ın yaptığı tabii ki yanlıştır. Bir kızgınlık ve öfke anında ağzından çıkmış bu küfür kabul edilemez. Ancak Lütfü Türkkan profesyonel bir provokatörün tuzağına düşmüştür.”

Edinilen bilgiye göre; milletvekilleri Türkkan’ın partiden ihraç edilmesine karşı çıkıyor. Parti kaynakları, Genel Başkan Akşener’in Türkkan’ı “görevden almasıyla”, gerekeni yaptığını belirterek, “İlk gün yapılması gereken yapıldı. Kendisi de özür diledi. Biz milletin sorunlarını konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz, onların gündemini konuşmayacağız. İktidar buradan bir gündem yaratmaya çalışıyor. Asgari ücret 300 doların altına düşmüş, dolar 10 TL’ye dayanmış; onlar istiyor ki bunlar konuşulmasın” dedi.

KARAR OYLAMA İLE ALINABİLİR

Milletvekilleriyle pazartesi görüşen Akşener’in, bugün de GİK’te partililerin görüşlerini dinleyeceği belirtildi. Türkkan’ın disipline sevkine ilişkin GİK’te ortak görüş oluşması halinde oylamaya sunulacağı, kararın oylama sonucuna göre alınacağı kaydedildi. İYİ Parti’nin Türkkan’ın ihracına yönelik adım atması beklenmezken, muhtemel disiplin cezalarının “kınama” veya “uyarı” olabileceği öne sürüldü.