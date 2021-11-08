Siyaset İYİ Parti'de Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

İYİ Parti'de Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

Siyaset

İYİ Parti'de Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

Lütfi Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 15:20 Son Güncelleme:
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İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere olağanüstü toplandı.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla Meclis'te olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçildi.

Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.


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