İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı. Ayrıca 3 ilden 5 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Antalya Milletvekili Sn Tuba Vural Çokal ve; Bolu / Dörtdivan; Ağrı / Tutak; Ağrı / Dedeli; Muş / Karaağaçlı; Muş / Sarıpınar Bld Bşk’ları, Gn Bşk’mız @RTErdogan’ın rozetlerini takmalarıyla AK Parti saflarına katıldı. Partimize, milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi.

#olayıngeçmişi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden gece saat 02.00'de duyuran Tuba Vural Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, şehrin iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söylemişti.



