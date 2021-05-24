Siyaset İYİ Partili Buğra Kavuncu soruşturmasında Ümi̇t Özdağ'ın i̇fadesi̇ alınacak

İYİ Partili Buğra Kavuncu soruşturmasında Ümi̇t Özdağ'ın i̇fadesi̇ alınacak

Siyaset

İYİ Partili Buğra Kavuncu soruşturmasında Ümi̇t Özdağ'ın i̇fadesi̇ alınacak

FETÖ soruşturması yürütülen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
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İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınacak. Özdağ'ın, çarşamba günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ifade vermesi bekleniyor.



KAVUNCU DA ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı. İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da 21 Ekim 2020'de partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


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