Siyaset İYİ Partili Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İYİ Partili Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Siyaset

İYİ Partili Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İYİ Partili muhalif vekillerden Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ileri sürmüştü. Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

21 Ekim 2020, Çarşamba 12:41 Son Güncelleme:
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İYİ Partili muhalif milletvekili Ümit Özdağ’ın önceki akşam Tarafsız Bölge programındaki FETÖ iddiaları siyaseti karıştırdı. O açıklamanın ardından Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

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