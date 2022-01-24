Türkiye İYİ Parti'li Sezgin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

İYİ Parti'li Sezgin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

Türkiye

İYİ Parti'li Sezgin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in vefat eden babası eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Mukadder Sezgin, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 15:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in babası Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan emekli Müsteşar Mukadder Sezgin, 21 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti. Mukadder Sezgin için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, oğlu Aydın Adnan Sezgin'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile yakınları katıldı. Mukadder Sezgin, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih POYRAZ- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, (DHA)

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Çocukların önünde yaptıkları akıl alır gibi değil! Devlet devreye girdi