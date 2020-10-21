İYİ Partili muhalif milletvekili Ümit Özdağ’ın önceki akşam Tarafsız Bölge programındaki FETÖ iddiaları siyaseti karıştırdı. Özdağ’ın ‘FETÖ’cü’ dediği İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Akşener dün grup toplantısının ardından partisinin Başkanlık Divanı’nı toplayıp gelişmeleri konuştu. Özdağ’ın sözlerine partiden sert yanıtlar geldi.

Ümit Özdağ Tarafsız Bölge’de şu üç çarpıcı iddiayı dile getirdi:

1) ”Koray Aydın ve ‘Parti küçük olsun benim olsun’ zihniyeti.

İYİ Parti’nin kurucular listesini yaparken Akşener, Koray Bey’e itirazımın olup olmadığını sordu. Ben de o günün şartlarında -yanlış bir karar verdiğimi düşünüyorum şimdi- itirazımın olmadığını ifade ettim ve Koray Bey davet edildi. Davet edilmesiyle İYİ Parti’ye gelen bir akımın da durduğunu gördük.

Daha sonra Koray Bey’in teşkilat başkanlığı da gösterdi ki, ‘Parti küçük olsun ve benim olsun. Ben kontrol edeyim’ zihniyetiyle yönetildi ve yönetiliyor ne yazık ki.

Akşener’in de bir bildiği var anlaşılan, onunla devam ediyor. Ve parti içinde de adeta bir eş başkanlık inşa ediliyor. O derece güçlü. Çok açık.”

Buğra Kavuncu İçin uyardım

2) ”İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ’cü. Enver Altaylı’nın akrabası.

Partinin kurulma aşamasında Enver Altaylı benden randevu aldı. Enver Altaylı şu anda hapishanede. FETÖ’ye yakın olduğunu biliyorum, bundan da rahatsızlık duyuyorum. ‘Partiyi kurmayın’ dedi, ‘Neden’ dedim, ‘Partiyi kapatacaklar’... Dedim ‘Parti kurulacak kimse kapatmayacak’. ‘Ne yapalım’ dedim, ‘Sokağa dökülün’ dedi.

Bu konuşmayla ilgili bilgiyi Genel Başkan’a ve devlete bilgi verdim. Bir ay sonra bu zatın yeğeninin partinin kurucuları arasında olacağını duydum, Genel Başkan’ı uyardım, bu arkadaşın bağı olduğuna dair bilgi var ve bu arkadaş kurucu yapılmadı.

Daha sonra partiye geldi, 1 Nisan kongresinden sonra GİK’e girdi, Genel Başkan’ı tekrar uyardım, bütün sorumluluğu üzerine aldığını söyledi, İstanbul İl Başkanı oldu. Buğra Kavuncu’dan bahsediyorum, bu benim için en büyük hayal kırıklığı ve kırılmadır.

Kendisi (Buğra Kavuncu) FETÖ’nün yurtdışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İşadamları Derneği’nin yıllarca başkan yardımcılığını yapmış.

Devlet 15 Temmuz’dan sonra kapatılması için Kazakistan’a başvurmuş ve kapatılmış.

Sayın Genel Başkan’a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu, bu devlet görevlilerinin ismini vermiyorum, çok yüksek. Buğra’yla ilgili kendilerinde kayıt olmadığını söylemişler. Bu izahatla tatmin olmam.”

Kars'ta HDP kazandı

3) ”Iğdır’da HDP kazanmasın diye direttim. Orada HDP kaybetti. Kars’ta bu yapılmadı ve HDP kazandı. CHP ile ittifak yapmamamız gerektiğini söylemiştim.

‘Bize yönelik HDP ile ilgili bir psikolojik operasyon başlayacak, HDP ile yan yana geldiğimiz söylenecek, bunun olmadığını göstermemiz lazım. Biz HDP ile yan yana gelemeyiz. Onun için, Iğdır’da ve Kars’ta MHP’yi desteklediğimizi açıklayalım’ dedim.

Çünkü burası vatan toprakları, Iğdır’da en son HDP kazandığında ‘Kürdistan’ın sınırları buraya dayandı’ açıklamasını yapmışlardı.

Iğdır’ı kabul ettirdim, Kars’ı ne yazık ki kabul ettiremedim, HDP kazandı. Tek başımıza daha başarılı olurduk.”

Özdağ'a tepkiler

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu: Kendini kime yutturduysan bilmem ama sende İYİ Parti’ye zarar verebilecek kalibre olmadığı gibi, İYİ Parti’de de buna izin verecek bir yönetici kadrosu zaten yok.

Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur. Herkes için hayal kırıklığısınız. Kurultay tuzağını gördü, oyununu bozdu. Kongrelerde aday olup konuşsaydın gam yemezdim.

Sana göre: GİK yetersiz! Divan yetersiz! İl başkanları yetersiz! Kurultay iradesi yetersiz! Ayıptır ayıp... Partinin yürütme organlarına bunca hakaret ve aşağılama sana yakışıyor mu? Artık İYİ’lerin vicdanına havalesin!

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’dir. Kibir ile hareket etmek, beyanda bulunmak bir maskelemedir. Zira; İYİ Parti’nin mücadelesi, azim ve kararlılığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ucuz, hamasi ve geleneksel siyasi ayak oyunlarını ezip geçecektir.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun: Ucuz karakterde değer yakışmıyor. Ey fezleke sen nelere kadirmişsin.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem: Bu fani dünyada hiçbir ikbal oyunu insanın ahlakını ve aklını bir tarafa koymasına değmez. Partimizin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya atılan çirkin iftiraları şiddetle kınıyorum.

Bülent Turan: Benimki siyasal tespit

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti’nin grup kurmak için gereken 20 sayısını bile yakalayamama ihtimalinin olduğunu savunarak, “Bu kadar kargaşa olan parti uzun boylu olmaz, dağılması kaçınılmaz. Gruba gelmeyen milletvekilleri var mı, var. Kürsüye çık dendiği halde çıkmayan vekilleri var mı, var. Ben bir siyasal tespitte bulunuyorum” dedi.

Turan dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Biz başka partilerin iç işlerine karışmayacak kadar tecrübeli insanlarız. Ancak sizin vekiliniz, sizin il başkanınız hakkında ‘terör örgütüyle irtibatlı’ iddiasında bulunacak ama biz bunu ‘iç meseledir’ görmeyelim diyeceğiz, bu doğru olmaz. Topu taca atmak yerine bu iddiaya cevap vermesini bekliyoruz. Kars başta olmak üzere bazı yerlerde HDP’ye oy desteği verilip verilmediğinin açıklanmasını bekleriz. Bize sataşmak yerine partisindeki liste krizinden haberi var mı yok mu ortaya koymasını bekleriz” diye konuştu.

Akşener: İspat imkanı sunuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Meclis grubunda konuştuktan sonra Özdağ’ın iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Akşener, Buğra Kavuncu’nun suç duyurusunda bulunacağını söylerken “Sayın Ümit Özdağ’ın iddialarını ispatlaması için imkân sunuyor. Göreceğiz” dedi.







