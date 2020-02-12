İyi uyuyun, iyi uyanın, aşkınızı dolu dolu yaşayın

Uyku sektöründe faaliyet gösteren İDAŞ, Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya oluşturdu. Buna göre tüm ürün gruplarında yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. Kampanyadan 29 Şubat’a kadar yararlanabilirsiniz. Bebek yatakları dahil tüm yataklar, başlık, baza, set, mobilya ve tamamlayıcı ürünler, beyaz tekstil ve yatak pedleri ile nevresim ürünlerini inceleyebilirsiniz.

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