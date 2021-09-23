İyi ve kötü ilişkinin özellikleri

İlişkiler hakkında birçok efsane ve yanlış anlama vardır. Bunlar medyada okuduklarımız, duyduklarımız veya gördüklerimiz tarafından oluşturulan romantik ideallere dayanmaktadır. Sağlıklı ilişkiler, içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarır ve kendiniz hakkında iyi hissetmenizi sağlar. Sağlıklı bir ilişki "mükemmel" bir ilişki anlamına gelmez ve hiç kimse %100 sağlıklı değildir, ancak aşağıdaki işaretler tüm ilişkilerinizde çabalamanız gereken davranışlardır.

Her ilişkinin dinamiği farklı olsa da iyi ve kötü ilişkiyi tanımlayan bazı önemli detaylar vardır.

İYİ BİR İLİŞKİNİN ÖZELLİKLERİ

Karşılıklı saygı: Saygı, her bir kişinin diğerinin kim olduğuna değer vermesi ve diğer kişinin sınırlarını anlaması anlamına gelir.

Saygı, her bir kişinin diğerinin kim olduğuna değer vermesi ve diğer kişinin sınırlarını anlaması anlamına gelir. Güven: Eşler birbirlerine özellikle önemli konularda güvenmeli ve rahat hissetmelidir.

Eşler birbirlerine özellikle önemli konularda güvenmeli ve rahat hissetmelidir. Dürüstlük: Dürüstlük güven oluşturur ve ilişkiyi güçlendirir.

Dürüstlük güven oluşturur ve ilişkiyi güçlendirir. Anlaşmak: Bir flört ilişkisinde, her ortak her zaman istediğini elde edemez. Her biri farklı bakış açılarını kabul etmeli ve vermeye ve almaya istekli olmalıdır.

Bir flört ilişkisinde, her ortak her zaman istediğini elde edemez. Her biri farklı bakış açılarını kabul etmeli ve vermeye ve almaya istekli olmalıdır. Bireysellik: Hiçbir eş kim olduğundan taviz vermemeli ve kimliği bir eşin kimliğine dayanmamalıdır. Herkes arkadaşlarını görmeye ve sevdiği şeyleri yapmaya devam etmelidir. Her biri yeni hobiler edinmek veya yeni arkadaşlar edinmek isteyen eşine destek olmalıdır.

Hiçbir eş kim olduğundan taviz vermemeli ve kimliği bir eşin kimliğine dayanmamalıdır. Herkes arkadaşlarını görmeye ve sevdiği şeyleri yapmaya devam etmelidir. Her biri yeni hobiler edinmek veya yeni arkadaşlar edinmek isteyen eşine destek olmalıdır. İyi iletişim: Her ortak, yanlış iletişimi önlemek için dürüst ve açık bir şekilde konuşmalıdır. Bir kişinin önce duygularını çözmesi gerekiyorsa, diğer eş bu isteklere saygı duymalı ve konuşmaya hazır olana kadar beklemelidir.

Her ortak, yanlış iletişimi önlemek için dürüst ve açık bir şekilde konuşmalıdır. Bir kişinin önce duygularını çözmesi gerekiyorsa, diğer eş bu isteklere saygı duymalı ve konuşmaya hazır olana kadar beklemelidir. Öfke kontrolü: Hepimiz sinirleniriz ama bunu nasıl ifade ettiğimiz başkalarıyla olan ilişkilerimizi etkileyebilir. Öfke, derin bir nefes almak, ona kadar saymak gibi yöntemlerle kontrol altına alınabilir.

Hepimiz sinirleniriz ama bunu nasıl ifade ettiğimiz başkalarıyla olan ilişkilerimizi etkileyebilir. Öfke, derin bir nefes almak, ona kadar saymak gibi yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Adil dövüş: Herkes bir noktada tartışır ama adil olan, konuya bağlı kalmak ve hakaretlerden kaçınmak önemlidir.. Tartışma çok ısınırsa, tartışmaya ara vermeyi bilmek gerekir.

Herkes bir noktada tartışır ama adil olan, konuya bağlı kalmak ve hakaretlerden kaçınmak önemlidir.. Tartışma çok ısınırsa, tartışmaya ara vermeyi bilmek gerekir. Problem çözmek: Eşler bir sorunu küçük parçalara bölerek veya durumu konuşarak sorunları çözmeyi ve yeni çözümler belirlemeyi öğrenebilir.

Eşler bir sorunu küçük parçalara bölerek veya durumu konuşarak sorunları çözmeyi ve yeni çözümler belirlemeyi öğrenebilir. Anlamak: Her bir partner, diğerinin ne hissettiğini anlamak için zaman ayırmalıdır.

Her bir partner, diğerinin ne hissettiğini anlamak için zaman ayırmalıdır. Özgüven. Partnerlerin kendilerine güven duymaları, başkalarıyla ilişkilerine yardımcı olabilir. Kendi görüşlerini zorlamadan ifade etmeleri sakin ve rahat olduklarını gösterir.

Partnerlerin kendilerine güven duymaları, başkalarıyla ilişkilerine yardımcı olabilir. Kendi görüşlerini zorlamadan ifade etmeleri sakin ve rahat olduklarını gösterir. Rol model olmak: Eşler, saygının ne anlama geldiğini somutlaştırarak birbirlerine, arkadaşlarına ve ailelerine saygılı bir şekilde davranmaları için rol model olmalı ve ilham vermelidir.

Eşler, saygının ne anlama geldiğini somutlaştırarak birbirlerine, arkadaşlarına ve ailelerine saygılı bir şekilde davranmaları için rol model olmalı ve ilham vermelidir. Sağlıklı cinsel ilişki: Eşler arasındaki sağlıklı cinsel hayat oldukça önemlidir. Sağlıklı ilişkilerde eşler, kendi rahatlık alanının dışında veya rızası olmadan cinsel aktiviteye girmek için baskı veya zorlama hissetmez.

KÖTÜ BİR İLİŞKİNİN ÖZELLİKLERİ