İyi ve kötü ilişkinin özellikleri
Hem kendine hem de başkalarına saygı, sağlıklı ilişkilerin temel bir özelliğidir. Buna karşılık, sağlıksız ilişkilerde, eşlerden biri diğeri üzerinde fiziksel, cinsel ve/veya duygusal olarak kontrol ve güç uygulamaya çalışır. İşte sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin en net bazı özellikleri...
23 Eylül 2021, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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İlişkiler hakkında birçok efsane ve yanlış anlama vardır. Bunlar medyada okuduklarımız, duyduklarımız veya gördüklerimiz tarafından oluşturulan romantik ideallere dayanmaktadır. Sağlıklı ilişkiler, içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarır ve kendiniz hakkında iyi hissetmenizi sağlar. Sağlıklı bir ilişki "mükemmel" bir ilişki anlamına gelmez ve hiç kimse %100 sağlıklı değildir, ancak aşağıdaki işaretler tüm ilişkilerinizde çabalamanız gereken davranışlardır.
Her ilişkinin dinamiği farklı olsa da iyi ve kötü ilişkiyi tanımlayan bazı önemli detaylar vardır.
- Karşılıklı saygı: Saygı, her bir kişinin diğerinin kim olduğuna değer vermesi ve diğer kişinin sınırlarını anlaması anlamına gelir.
- Güven: Eşler birbirlerine özellikle önemli konularda güvenmeli ve rahat hissetmelidir.
- Dürüstlük: Dürüstlük güven oluşturur ve ilişkiyi güçlendirir.
- Anlaşmak: Bir flört ilişkisinde, her ortak her zaman istediğini elde edemez. Her biri farklı bakış açılarını kabul etmeli ve vermeye ve almaya istekli olmalıdır.
- Bireysellik: Hiçbir eş kim olduğundan taviz vermemeli ve kimliği bir eşin kimliğine dayanmamalıdır. Herkes arkadaşlarını görmeye ve sevdiği şeyleri yapmaya devam etmelidir. Her biri yeni hobiler edinmek veya yeni arkadaşlar edinmek isteyen eşine destek olmalıdır.
- İyi iletişim: Her ortak, yanlış iletişimi önlemek için dürüst ve açık bir şekilde konuşmalıdır. Bir kişinin önce duygularını çözmesi gerekiyorsa, diğer eş bu isteklere saygı duymalı ve konuşmaya hazır olana kadar beklemelidir.
- Öfke kontrolü: Hepimiz sinirleniriz ama bunu nasıl ifade ettiğimiz başkalarıyla olan ilişkilerimizi etkileyebilir. Öfke, derin bir nefes almak, ona kadar saymak gibi yöntemlerle kontrol altına alınabilir.
- Adil dövüş: Herkes bir noktada tartışır ama adil olan, konuya bağlı kalmak ve hakaretlerden kaçınmak önemlidir.. Tartışma çok ısınırsa, tartışmaya ara vermeyi bilmek gerekir.
- Problem çözmek: Eşler bir sorunu küçük parçalara bölerek veya durumu konuşarak sorunları çözmeyi ve yeni çözümler belirlemeyi öğrenebilir.
- Anlamak: Her bir partner, diğerinin ne hissettiğini anlamak için zaman ayırmalıdır.
- Özgüven. Partnerlerin kendilerine güven duymaları, başkalarıyla ilişkilerine yardımcı olabilir. Kendi görüşlerini zorlamadan ifade etmeleri sakin ve rahat olduklarını gösterir.
- Rol model olmak: Eşler, saygının ne anlama geldiğini somutlaştırarak birbirlerine, arkadaşlarına ve ailelerine saygılı bir şekilde davranmaları için rol model olmalı ve ilham vermelidir.
- Sağlıklı cinsel ilişki: Eşler arasındaki sağlıklı cinsel hayat oldukça önemlidir. Sağlıklı ilişkilerde eşler, kendi rahatlık alanının dışında veya rızası olmadan cinsel aktiviteye girmek için baskı veya zorlama hissetmez.
KÖTÜ BİR İLİŞKİNİN ÖZELLİKLERİ
- Kontrol: Kötü ilişkilerde eşlerden biri kendini kontrol altında hisseder. Tüm kararları veren tek bir taraftır ve diğerine ne yapacağını, ne giyeceğini veya kiminle vakit geçireceğini söyler. Gereksiz yere kıskançtır ve/veya eşini arkadaşlarından ve ailesinden soyutlamaya çalışır.
- Düşmanlık: Sürekli ve alttan alta büyüyen bir düşmanlık vardır. Bu her zaman bir tarafın daha kavgacı olmasına neden olur. Bu, eşlerden birinin diğerini üzmemek için davranışlarını değiştirmesine yol açabilir.
- Aldatma ve kandırma: Eşlerden birinin sürekli yalan söylediği ya da bazı bilgileri sakladığı durumdur.
- Saygısızlık: Kötü ilişkilerin en temel özelliklerinden biridir. Eşlerden biri sürekli diğerinin hareketleri, seçimleri ya da hayata bakış açısıyla alay eder.
- Bağımlılık: Bağımlılık ilişkiler için iyi görünse de fazlası zarardır.
- Gözdağı ve tehdit: Eşlerden birinin diğerini sürekli olarak farklı konularda korkutarak veya tehdit ederek ilişkiye yön vermeye çalıştığı durumlardır. Böyle durumlarda eşlerden biri genellikle şiddet veya ayrılık tehdidinde bulunabilir.
- Fiziksel Şiddet: Eşlerden biri biri istediğini elde etmek için güç kullanır (vurmak, tokat atmak, kapmak veya itmek gibi).
- Psikolojik Şiddet: Şiddet her zaman fiziksel bir etki gerektirmez. Psikolojik şiddet oldukça yaygındır ve eşlerden birinin diğerini her durumda aşağılaması, hakaret etmesi, yargılaması anlamına gelir.
- Cinsel şiddet: Cinsel ilişki arada evlilik bağı bile olsa zorunluluk değildir. Eşlerden birinin diğerini istemediği halde zor ilişkiye girmek için zorlaması anlamına gelir.
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