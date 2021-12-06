İyi ve temiz kurutulmamış, nem kapmış gıdalardan kaçınalım

Merhaba sevgili Posta Gazetesi Okurları, geçtiğimiz haftalara nazaran daha sakin bir haftaya giriyoruz. Bu hafta Güneş de Merkür de Neptün ile kare açı yapacak. Venüs-Plüton kavuşumu ve Mars-Jüpiter karesi de hissedeceğimiz belli başlı etkiler arasında. Yaklaşan Satürn-Uranüs karesinin etkilerini de hissedeceğiz. Kova burcunda seyreden Satürn Uranüs'ün Boğa burcunda bulunduğu dereceye ilerlediğinde kare açı kesinleşmiş olacak. Uranüs geri gittiği için kare açıya yaklaşıyor. İki gezegen de kare yapmaya yaklaştıklarından etki şimdiden hissedilebiliyor, ama açının kesinleşmesi Aralık ayı sonlarında gerçekleşecek. Bu nedenle bu açının etkilerinden çok fazla bahsetmeyeceğiz; bu hafta kesinleşen açıların etkilerinden bahsederken ona da değineceğiz sadece.

Akıl da bizim, gönül de

Gel ey deli gönlüm çelme benim şu aklımı!

Aşikâr etme âleme gizlimi saklımı.

Mehmet Cıngır, "Akıl ve gönül tutulması" şiirinden

Geçen haftalardaki yazılarımızda gezegenlerin Güneş'e yakın olduklarında yanık sayıldıklarından, güçlerinin azaldığından bahsetmiştik. Güneş'ten 8.5 derece kadar uzaklaştıklarında, hala Güneş ışınları altında sayılsalar da, yavaş yavaş kendi güçlerine kavuşmaya başlarlar. Merkür hızlı ilerleyen bir gezegen olduğu halde hafta boyunca yanık durumda olacak ve haftanın üçüncü günü Neptün ile kare açısı kesinleşecek. Merkür mantığı önde tutan bir gezegen, zihin işlevleriyle ilişkilidir. Neptün ise teslimiyet, bir olma ve aşkınlığı temsil ediyor, haliyle daha çok duygularla ve gönülle ilişkili. Mizaç olarak da Merkür'ün kuru doğası su elementi doğasındaki Neptün ile uyuşmuyor. Merkür odaklanmak, akıl yürütmek isterken, Neptün karesi bunu büyük oranda engelleyebilir. Bu hafta zihnimiz dağınık olabilir, konsantrasyon sorunları yaşayabiliriz, hesaplarımız-planlarımız tutmayabilir. Aklımız başka, gönlümüz başka şey söyleyebilir. Neptün yönettiği Balık burcunda, Merkür ise yanık, rahat olmadığı Yay burcunda, çok yüksek deklinasyonda, yanılmalarla ilişkili asteroit Apollon ve deklinasyon derecesi açısından yok saymak-görmemek ile ilişkili asteroit Kara Ay Lillith ile sert açı yapıyor. Bu hafta aklımızdan çok gönlümüzün sesine kulak verelim.

Zihnimiz de sinirlerimiz de hassas olacak

Tıbbi astroloji gözüyle baktığımızda sinirlerimizle, zihnimizle, duyma-konuşma ve kendimizi ifade etme işlevleriyle ilişkili Merkür'ün yanık olması bünye zayıflığına ve zihnin aşırı yüklenmesine işaret ediyor. Hafta sonunda kesinleşecek Güneş-Neptün karesi de benzer etkilere neden olacağından, etkiler hafta boyunca devam edecek. Besinlerin ince bağırsakta ayrışıp emilmesi ve solunum işlevleri de Merkür ile ilişkili, yönettiği Başak burcu vasıtasıyla karaciğerimiz de. Hazmı zor besinler, beslenme ya da solunum yoluyla küf-mantar benzeri zararlıların alınması, çay-kahve benzeri uyarıcı içeceklerin aşırı tüketilmesi sorunlara yol açabilir. Yaklaşan Satürn-Uranüs karesi de sinirsel gerginlikleri tetikliyor. Huzursuzluk, uykusuzluk benzeri sorunlardan kaçınmak için ıhlamur, nane, kekik gibi hafif bitki çaylarından faydalanabiliriz.

Neptün tıbbi astrolojide küfler-mantarlar ve kafein benzeri maddelerle ilişkilendirilir. Merkür-Neptün karesinin etkili olacağı bu dönemde hem solunum, hem sindirim sistemimiz, hem de sinir sistemimiz bu sinsi zararlardan etkilenebilir. Sinsi diyoruz, çünkü bazen rutubetlenme ve küf oluşumu fark edilemeyebiliyor, pul biberde oluşan aflatoksin gibi.

Karaciğerimizi ve solunum sistemimizi koruyalım

Mitotoksinler bazı küfler tarafından üretilen zehirli maddelerdir, hem zehirlenmelere, hem de kansere yol açabilirler. Bu tip küf oluşturan mantarların başında Aspergillus türleri gelir. Bu zehirler sofraların vazgeçilmezi kırmızı pul biber dahil, rutubetli yerlerde saklanmış, iyi kurutulmamış, nem almış kuru yemişlerde, tahıllarda, yemlerde, tüm kurutulmuş gıdalarda, hatta hayvanlara bulaşmak yoluyla sütlerde bulunabilir. Çok miktarda alındığında ağır ve hızlı karaciğer hasarına, doku ölümlerine, sinir iletiminde sorunlara hatta felçlere, kusma, bulantı, karın ağrısı ve kanamalara neden olabilir, ama az miktarda alınması bile karaciğer hasarına ya da kanser oluşumunu tetiklemeye yetebilir. Nem de sıcak da küf oluşumunu arttırır. Kurutulmuş gıdaları serin ve kuru yerlerde muhafaza edelim. Topaklanma benzeri nem göstergesi varsa kullanmayalım. Satın alıyorsak iyi ve temiz bir şekilde kurutulmuş olmasına dikkat edelim, çünkü iyi kurutulmuş olsa da, örneğin asfalt kenarında kurutulmuşsa, bolca zehirli madde de birikmiş olabilir.

Venüs ve Mars'ın sert açıları

Venüs-Plüton ve Mars-Jüpiter karesinin etkileri de hafta boyunca hissedilecek. Deri, hormon, üreme ve boşaltım sistemi problemleri, enfeksiyonlar, kan şekeri ve elektrolit dengesi gibi kan dengesizlikleri, kaslarımıza aşırı yüklenmeden doğabilecek sorunlardan kaçınmak için dengeli ve doğal beslenmeye, el temizliğine, özelikle mutfak ve tuvalet hijyenine özen gösterelim. Havlularımızı sık yıkayalım ve iyice kurumadan tekrar kullanmayalım. Ağır taşımaktan, özellikle bel bölgemizin incinmesine neden olabilecek hareketlerden kaçınalım.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...