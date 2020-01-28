İyi yalancıların 3 ortak özelliği

Bazı insanların yalan söyleme yeteneğine sahip olduğu bir sır değildir. Bazen ailenize veya arkadaşınıza söylediğiniz beyaz yalanlar hemen fark ediliyorsa, muhtemelen iyi bir yalancı değilsiniz. Peki birini ikna edici derecede iyi bir yalancı yapan nedir? Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırma sonuçlarına göre, iyi yalancılar genellikle belirli karakteristik özelliklere sahiptir.

Çalışma, Brianna Verigin ve yaklaşık 200 kişiyi araştıran ekibi tarafından yapıldı. 200 kişinin yalan söyleme alışkanlıkları hakkında anket yapan ekip, yalan söyleme yeteneklerini bir ila 10 arasında puanlamalarını ve son 24 saat içinde kaç yalan söylediklerini itiraf etmelerini istedi.

Katılımcılardan ayrıca yalanları anlatmak için kullandıkları stratejileri paylaşmaları ve yöntemlerinin ne kadar önemli olduğunu düşündükleri de istendi.

3 özellik ortaya çıktı

Bulgular daha sonra PLOS One'da yayınlandı ve yalan söyleme konusunda iyi olduklarını düşünenler arasında ortak olan üç özellik belirlediler.

İlk olarak, araştırmacılar iyi yalancı olduklarını söyleyenlerin 'günlük hayatta orantısız miktarda yalandan sorumlu olabileceğini' , yani sık sık yalan söylediklerini buldular.

, yani sık sık yalan söylediklerini buldular. İkincisi, söyledikleri yalanların 'önemsiz' olduğu ve çoğunlukla meslektaşlarına ve arkadaşlarına 'yüz yüze' etkileşimlerle söylendi.

olduğu ve çoğunlukla meslektaşlarına ve arkadaşlarına 'yüz yüze' etkileşimlerle söylendi. İyi yalancıların ortak olduğu üçüncü şey ise 'aldatma'. Sözlü aldatma stratejilerine son derece güvenmeleriydi.

En popüler yalan stratejileri

Bunun yanı sıra, çalışma en popüler yalan stratejilerinin ne olduğunu da ortaya koydu.

İnsanların yüzde 17'sinden fazlası yalanlarını "açık ve basit" tutmayı sevdiklerini söylerken, yüzde 13'ü "ayrıntılar hakkında belirsiz" olmayı tercih etti. Cinsiyetler söz konusu olduğunda, kadınlardan daha fazla erkek, kendilerini yalan söyleme konusunda yetenekli bulduklarını, erkek katılımcıların yüzde 62,7'sinin, kadınların sadece yüzde 27,3'üne kıyasla iyi yalancıları tespit ettiği ortaya çıktı.





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