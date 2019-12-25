İyilik meleği Eda Ece

Eda Ece önceki akşam Etiler’de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader adında bir kız çocuğuyla tanıştı. Çocuğun “Üşüyoruz Eda Abla” sözlerine içi burkulan oyuncu, Kader ve abisi Kenan Ali’yi mağazaya götürerek mont aldı. Araçları bozulan ailelerine de para yardımı yaptı.

'İhtiyacın olduğu zaman ara'

Çocukların babası, “Lastiğimiz çıktı, sıkıştırmak için bijon anahtarı arıyoruz ama kimse vermedi” dedi. Eda Ece yakındaki taksi durağına gidip bir şoföre para verdi ve aileye yardımcı olmasını istedi. Kader “Eda Abla bana numarasını bıraktı. ‘İhtiyacın olduğu zaman ara’ dedi. İyilik meleği gibi” diye konuştu.





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