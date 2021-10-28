Türkiye İyilik yapmak isterken canından oluyordu! 'Bütün mermiyi bana sıktı'

İyilik yapmak isterken canından oluyordu! 'Bütün mermiyi bana sıktı'

Türkiye

İyilik yapmak isterken canından oluyordu! 'Bütün mermiyi bana sıktı'

Konya'da bir otobüste yaşanan dehşete düşüren olayda, Adem S isimli kişi araca maskesiz binince, şoför ve yolcular tarafından uyarılmaya başladı. Yaşanan gerilimin ardından araçtan inen Adem S. maskeli ve şapkalı şekilde yeniden aynı otobüse bindi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Recep Ceylan, 'Abi yine bindi' der demez başımı çevirmemle bacaklarıma ateş etmeye başladı. İki bacağıma da silahla ateş etti. Otobüsteki herkes kaçmaya başlayınca silahtaki bütün mermiyi bana sıktı. ' diye konuştu.

28 Ekim 2021, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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Konya'da yolcu otobüsüne binerken maske takmayan kişiyi uyardığı için bacaklarından tabancayla yaralanan yolculardan Recep Ceylan, olay günü yaşadıklarını anlattı. Ceylan "Otobüsteki herkes kaçmaya başlayınca silahtaki bütün mermiyi bana sıktı. En son silahı benim başıma doğrultarak, 'Sıkayım mı, öldüreyim mi seni burada?' diyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yürümem yaklaşık 3 ayı bulacak. Mermi bacak kemiğimi kırmış." dedi.



Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ceylan, AA muhabirine, kendisine saldıran zanlı Adem S.'nin maskesiz bir şekilde otobüse bindiğini, otobüs şoförünün de "Maske takın beyefendi" uyarısına aldırış etmediğini söyledi. 

"NE YAPACAĞIM, SİZE Mİ SORACAĞIM"

Adem S'nin bir süre sonra yerinden kalkıp şoförün yanına gittiğini belirten Ceylan, "Aralarında münakaşa başladı. Adem S., otobüs hareket halindeyken şoförün başına ve omuzuna vurmaya başladı. Olay bu şekilde devam ederken insanlık hali olarak kendisine 'Arkaya geç otur, ne gerek var tatsızlığa' dedim. Cebinde de maskesi varmış. Ancak bize karşı dönerek, 'Ne yapacağımı size mi soracağım' diye tepki gösterdi." ifadelerini kullandı. 

Ceylan, Adem S.'yi uyarması nedeniyle zanlının tepki göstererek yakasından tuttuğunu, bunun üzerine otobüstekilerin tepki gösterdiğini anlattı. 

Otobüs şoförünün de tepki göstermesiyle Adem S'yi araçtan indirdiklerini ifade eden Ceylan, "Adem S. aşağıya inince vatandaşlara doğru bıçak çekti ama hep birlikte tepki gösterince uzaklaştı. Daha sonra otobüs tekrar hareket etti." dedi. 

OTOBÜSE YENİDEN BİNDİ, BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU

Bir süre sonra duraklardan birinde maskeli ve şapkalı birinin bindiğini aktaran Ceylan, şunları kaydetti: 

"Otobüstekilerden biri, şüphelinin yine otobüse bindiğini anladı. 'Abi yine bindi' der demez başımı çevirmemle bacaklarıma ateş etmeye başladı. İki bacağıma da silahla ateş etti. Otobüsteki herkes kaçmaya başlayınca silahtaki bütün mermiyi bana sıktı. En son silahı benim başıma doğrultarak, 'Sıkayım mı, öldüreyim mi seni burada?' diyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Zaten otobüs şoförü de ifadesinde zanlının silahı benim kafama tuttuğunu söylemiş. Yürümem yaklaşık 3 ayı bulacak. Mermi bacak kemiğimi kırmış. Ameliyatlara girdim. Bir kişinin maske takmaması nedeniyle 'tepki gösterip diğer insanlara iyilik yapalım' derken yaralandık." 

OLAY 

Konya Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne iki gün önce maskesiz binen Adem S, kendisini uyaran otobüs şoförü ve yolculardan Recep Ceylan ile tartışmış, araçtan inen Adem S. evden ruhsatsız tabancasını alarak ticari taksiyle otobüsün güzergahındaki duraklardan birinde gidip bindiği otobüste Ceylan'ı tabancayla yaralamıştı. 

Yaralanan Ceylan, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılmış, polis ekipleri zanlıyı Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde yakalamıştı. 

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


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