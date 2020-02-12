Eşleri iyimser olanların bunama riski daha az

ABD'de yapılan bir araştırma, eşleri mutlu ve iyimser olanların daha sağlıklı yaşadıklarını ve bunamaya (demans) karşı daha korunaklı olduklarını keşfetti. Araştırmacılar, hayatını mutlu bir eşle geçirenlerin, birlikte yaşlandıkça Alzheimer, demans ve bilişsel düşüş hastalığına yakalanma riskinin daha az olduğunu söylüyor. İyimser bir eşin, salata yemek veya birlikte egzersiz yapmak gibi sağlıklı şeylere teşvik ederek daha sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeye yardımcı olabileceğine inanıyorlar. Journal of Personality dergisinde yayımlanan çalışmada, 8 yıla kadar 4 binden fazla çift izlenerek bu sonuca varıldı.

İyimser insanlarla evlenenler, hayatları ilerledikçe bilişsel olarak daha iyi performans sergiliyor. Araştırmacılara göre bunun nedeni, ev ortamlarının daha sağlıklı ve daha az stresli olması.

Michigan State Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Dr. William Chopik, "Partnerlerimizle çok zaman geçiriyoruz. Bize egzersiz yapmayı, daha sağlıklı beslenmeyi ya da ilaçlarımızı almamız gerektiğini hatırlatabilirler. Eşiniz iyimser ve sağlıklı olduğunda, sizin yaşamınızda da benzer sonuçlar görülebilir" dedi.

Örneğin sigarayı bırakır veya egzersiz yapmaya başlarsanız, eşiniz birkaç hafta veya ay içinde aynı hareketleri yapacak.

Mail Online'a konuşan Dr. Chopik şunları söyledi:

İyimserlerin örnek olarak liderlik ettiği ve ortaklarının liderliklerini takip ettikleri duygusu var. İnsanların eşlerinin iyi özelliklerini kıskanması veya sizi kontrol etmeye çalışan birine kötü tepkiler vermesi üzerine bazı araştırmalar olsa da, iyimser olmanın ilişkiyi olumlu algılamakla bağlantılı olduğu diğer araştırmalarla ortaya çıktı.





'İyimser eşi olanlar daha iyi puanlar aldı'

Araştırma, çiftlerin ortak deneyimleri birlikte hatırladıklarında, anılardan daha güçlü detayların ortaya çıktığını da gösterdi.

Alzheimer veya bunama gibi hastalıkları öngören risk faktörlerine baktığınızda, bunların çoğunun sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak gibi faktörler olduğunu gördük. Sağlıklı bir kiloyu ve fiziksel aktiviteyi sürdürmek büyük öngörücüler. İyimserlerle evlenenler tüm bu metriklerde daha iyi puan alıyor.

8 yıl boyunca, araştırmacılar iyimser eşlerinin zihinsel istikrar ve işlevselliklerinin bir ölçüsü olan daha iyi hafızayı ve 'zihinsel durumu' koruduklarını keşfetti.

Hem iyimser hem de kötümser çiftlerde düşüşler olmasına rağmen eşleri kötümser olanların bunamaya daha yatkın olduğu görüldü.

Chopik, iyimserliğin öğrenilebilir olduğunu ve herkesin eşinin iyimserlik dozundan faydalandığını söylüyor. Aslında daha uzun yaşayarak ve bilişsel hastalıkları ortadan kaldırarak daha parlak bir gelecek deneyimliyorsunuz.