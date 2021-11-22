Astroloji İyimserlik Gençleştirecek!

İyimserlik Gençleştirecek!

Astroloji

İyimserlik Gençleştirecek!

Haftanın ilk günü yaşam enerjimiz Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. 24 Kasım Çarşamba ise akıl ve zihni yöneten gezegen Merkür, aynı burca geçerek Güneş’e eşlik edecek. Yaklaşık bir aydır Akrep burcunun karanlık sularında gezinen Güneş-Merkür ikilisi, Yay burcunda olumlu yaşam enerjisini tazeleyecek. // ÇAĞLA ERCANOĞLU ASTRO-ESTETİK

22 Kasım 2021, Pazartesi 07:31 Son Güncelleme:
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Yay burcu hayat doludur, dışa dönüktür, maceracıdır, heyecanlıdır, iyimserdir. Büyümeyi, genişlemeyi, ilerlemeyi, yeni ufuklar keşfetmeyi sever. Bu günlerde içimiz içimize sığmayabilir, sebepsiz yere kendimizi gülerken yakalayabiliriz.

Gülmenin en etkili ağrı kesicilerden biri olduğunu biliyor muydunuz?

İyimserlik ve gülümsemenin yararları tahmininizden çok olabilir. İyi hisseden, gülen, kahkaha atan kişide stres hormonları olan kortizol ve adrenalin ile mutluluk hormonları dopamin, endorfin ve serotonin dengesi ideal duruma gelir. Dengeli ve düzenli çalışan hormonlar ağrı eşiğini yükseltir, bağışıklığı güçlendirir, hastalıkları önlemeye yardımcı olur, bedenin kendini yenilemesini destekler. Sonuç olarak iyi hissetme hali ve iyi hissedince yapılan gülme eylemleri gençleştirici etkiler sunar.

Ancak fazla gülünce oluşan mimik çizgilerine dikkat 😊 Neyse ki antiaging serumlar ve kremler, ve de enjeksiyon uygulamaları ile bu çizgileri önlemek mümkün! O halde gülümsemeye devam!

Uyluklar ve Kalçalar için Bakım Zamanı

Medikal astrolojide Yay burcu, uyluk ve kalça bölgelerini yönetir. Uyluk kalçadan dize kadar olana kısmı niteler. Sinirleri yöneten Merkür’ün Yay burcuna geçişi, Güneş’in de bu burçtaki seyahati, ilgili bölgelerde hassasiyet yaratabilir. Siyatik vb sorunlar tetiklenebilir, ters hareketler ya da kazalarla bu bölgeler hasar görebilir. Özellikle dikkat edelim bu dönem!

Rahatlatıcı ve besleyici yağlarla uyluklara ve kalçalara masaj yapmak çok iyi gelecektir. Profesyonel masaj en güzeli, ancak imkânınız yoksa kendi kendinize de masaj yapabilir, bakım ürünlerini uygulayabilirsiniz. Hem şekillendirici bakım hem de dolaşıma destek için ideal… Kalçanıza uygulayacağınız mini masajlar, tüm vücudunuzu rahatlatacak, stresinizi hafifletecek ve de kalçalarınızın sıkılaşmasına yardımcı olacak…

Keyif Düşkünlüğü Kilo Aldırabilir

Genişlemeyi seven Jüpiter yönetimindeki Yay burcundaki vurgular, yeme-içme-keyif yapma arzularımızı arttıracak. Abartmaya da eğilimli olacağımız bir zaman dilimine giriyoruz. Ufak kaçamaklar elbette yapılmalı, ancak aşırıya kaçmamalıyız. Bu dönem diyet yapıyorsak, sağlıklı hafif ama bir kadar keyifli ve lezzetli tercihler yapmalıyız. Sıkıcı ve ağır diyetler için hiç uygun zaman değil!

Bilgi Gençleştirir

Yay burcu eğitime, öğrenmeye, akademik bilgiye, felsefeye düşkündür. Zihin yöneticisi Merkür’ün de bu burca geçişi ile bilgiye olan açlığımız artacak. Öğrenmek zihni tazeler, zihin tazelendikçe gençleşir, genç zihin vücudu da gençleştirir. Eğitim almak istediğimiz bir alan varsa, bu aralar başlamak için en uygun zamandayız. Öğrencilik duygusu bile genç hissetmek için yeterlidir.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.

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