İyot eksikliği hastalıklara davetiye çıkarıyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, iyot eksikliği yaşayan bireylerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekerek, "İyot eksikliği meme kanserinden kalp damar hastalıklarına kadar çok geniş bir sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocuklarda ise öğrenme güçlüğü yaşar. Özellikle okul çağındaki çocukların öğrenme yeteneğinde azalmaya, algılama güçlüğüne, zeka geriliğine dahi neden olabilen iyot eksikliği, kadınlarda düşük yapmaya, gebe kalmada zorluğa neden olmaktadır" diye konuştu.

"Sigara kullananlar risk altında"

İyotlu tuz tüketmenin ihlal edilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Gökosmanoğlu, "Özellikle iyotlu tuz kullanmayanlarda görülmekle birlikte sigara kullananlar, deniz ürünleri ve hayvansal gıda tüketmeyen kişiler, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası ve soya gibi besinleri çiğ tüketenler, iyot eksikliğine maruz kalmaktadır. İyotlu tuz tüketimi ihmal edilmemelidir" şeklinde konuştu.

"Tiroid bezi büyümeye başlar"

Tiroid bezi hastalıklarının (guatr) sadece Karadeniz değil tüm bölgelerde sıklıkla görüldüğüne vurgu yapan Gökosmanoğlu, "Ülkemizde böylesine yoğun görülmesinin en önemli nedeni iyot ve selenyum eksikliğidir. Yeterli iyot alınmazsa tiroid bezi büyümeye başlar ve beraberinde diğer sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Eskiden ülkemizde guatr sorumlusu olarak düşünülen karalahana, turp, şalgam, kabak, karnabahar gibi sebzelerin tüketilmesinde guatr açısından sakınca bulunmamakla birlikte, guatr varsa soya fasulyesi ve soyalı ürünlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İHA

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