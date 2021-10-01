İZBAN'dan yapılan açıklamada, sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlere ara verildiği, Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında ise seferlerin devam ettiği belirtildi.

AA