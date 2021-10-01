Türkiye İZBAN'da seferler durdu!

İZBAN'da seferler durdu!

Türkiye

İZBAN'da seferler durdu!

İzmir'de Halkapınar ile Aliağa arasında İZBAN seferlerine ara verildiği belirtildi. Seferlere ara verilmesinin sebebinin sinyal kablolarının kesilmesi olduğu belirtildi.

01 Ekim 2021, Cuma 09:23 Son Güncelleme:
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İZBAN'dan yapılan açıklamada, sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlere ara verildiği, Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında ise seferlerin devam ettiği belirtildi.

AA

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