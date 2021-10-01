İZBAN'da seferler durdu!
İzmir'de Halkapınar ile Aliağa arasında İZBAN seferlerine ara verildiği belirtildi. Seferlere ara verilmesinin sebebinin sinyal kablolarının kesilmesi olduğu belirtildi.
01 Ekim 2021, Cuma 09:23 Son Güncelleme:
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İZBAN'dan yapılan açıklamada, sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlere ara verildiği, Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında ise seferlerin devam ettiği belirtildi.
AA
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