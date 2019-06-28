İZDENİZ seferlerine yaprak fırtınası engeli

İzmir’de yarın yaprak fırtınası bekleniyor. Bu nedenle İZDENİZ bazı seferleri iptal etti.

İZDENİZ’in internet sitesinden yaptığı açıklamayla, 29 Haziran 2019 Cumartesi günü İzmir’den yapılacak Urla, Güzelbahçe, Mordoğan ve Foça seferlerini iptal etti.

"SEFERLERİMİZ YAPILAMAYACAKTIR"

Yapılan açıklamada, "Yaprak fırtınasının yaratacağı olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Urla, Güzelbahçe, Mordoğan ve Foça seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.



