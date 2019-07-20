İzdivaç çetesi! Damat gerçek, gelin sahte

Kendilerini sözde gelin adayı 20 yaşındaki M.J.’nin babası, halası ve diğer yakınları olarak tanıttılar.

Kayserili aile, sözde gelin ile nikah işlemlerini başlattı. Kuyumcuya gidildi.

TAKILARI ALIP ORTADAN KAYBOLDU

5 kişilik sözde aile, kız isteme merasiminden sonra toplam değeri 40 bin TL olan takıları alıp ortadan kayboldu.

Dolandırıcı çetesi Hatay’da yakalandı. Şüphelilerin, evlilik vaadiyle aynı düzmece oyunu oynayıp Afyon, Adana ve Aksaray’daki çok sayıda kişiyi toplam 2 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.