İzel: 7 yıldır hiç aşık olmadım

İkinci klibini Erkan Nas yönetiminde ‘Saçmalık’ şarkısına çeken 50 yaşındaki popçu sette hem içini döktü, hem hayallerini anlattı.

'BİRİLERİ SÜREKLİ BANA SALLAYIP DURDU'

“Yokluğumda bile birileri bana sürekli sallayıp durdu. Yaptığım bir sözleşme yüzünden hapis hayatı yaşadım. Ama hepsi geçti gitti” dedi.





'TAHTIMI GERİ ALMAYA GELDİM'

İzel şunları söyledi:

■ “Tahtımı özledim geri almaya geldim.”

■ “Kendime kimseyi rakip görmüyorum.”

■ “Müziğe bir daha bu kadar asla ara vermem.”

■ “Yeniden albüm çıkarmamda Sinan Akçıl’ın payı çok büyük. Pijamalarımla beni stüdyoya götürdü.”

■ “7 yıldır yalnızım, hayatıma kimse girmedi. Aşık olsaydım; albüm daha önce de gelebilirdi.”

■ “Daha önceki ilişkilerimin hepsinde hep evleneceğimi zannettim ancak yanıldım.”

Hakan KIRARSLAN/ POSTA



