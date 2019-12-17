İzel iddialı konuştu: Küllerimden yeniden doğacağım

Müziğe döndü

90’lı yıllara damga vuran İzel ile Burak Kut önceki gün Emaar Hayal Kahvesi’nde konser verdi. Efsane şarkılarda düet yaptılar. 7 sene sonra müziğe dönen ve 15 kilo veren İzel sahnede genç kız gibiydi. Popçu, “Yeni sürümümü nasıl buldunuz? Çok yakında plus halimi de göreceksiniz” dedi, küllerinden doğacağını ve 2020’ye damga vuracağını söyledi.

‘Sevgili değiliz’

Geçtiğimiz hafta sarmaş dolaş görüntülendiği Hakan Verbiç için “Haliyle bizi sevgili zannetiler. Ama değiliz. Hakan benim hem avukatım, hem de çok yakın arkadaşım. Ama yeni yıldan en büyük dileğim; aşk” diye konuştu. Burak Kut da 2020’de sanat hayatının 25’inci yılını sürpriz projelerle kutlayacağını söyledi.