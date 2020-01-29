İzel, Sinan Akçıl için ameliyatını erteledi

Popçu, “Normalde bugün lenf bezlerimden operasyon geçirecektim. Ama Sinan için erteledim. Bir telefonu yetti” diye konuştu. İzel, “Sinan Akçıl çağırsın her yere koşa koşa giderim” dedi.

'Sinan bana hayat verdi'

İzel ile Sinan Akçıl 2004-2007 arasında aşk yaşamıştı. 8 yıl ara verdiği müziğe 2018’de dönen İzel, “Sinan sayesinde oldu. Beni evden alıp pijamamla stüdyoya soktu, bana hayat verdi” diye konuşmuştu.

Sinan Akçıl'ı kim tırmıkladı?

Sinan Akçıl’ın boynundaki tırnak izleri dikkatlerden kaçmadı. Habercilerin “Burcu Kıratlı mı yaptı, kediniz mi?” sorusuna yanıt vermedi, gülmekle yetindi.

Ali Keser/ POSTA



