MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan ızgara kabak mozzarella nasıl yapılır izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmacıların en güzel tarifi yapmak için mücadele ettiği ızgara kabak mozzarella tarifi, yapılışı, püf noktaları ve malzemeleri haberimizde.

Izgara kabak mozzarella rulosu malzemeleri

4 adet orta boy kabak

200 gram mozzarella

Izgara marinasyonu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı balsamik sirke

1 çay kaşığı hardal

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı çam fıstığı

1/2 demet fesleğen

Izgara kabak mozzarella rulosu yapılışı

Bol suda yıkanan kabakların uç kısımlarını kesin. Kabuklarını soymadan her bir kabağı keskin bir bıçak yardımıyla filrto şeklinde kesin. Bu şekilde her bir kabaktan ortalama 4 ya da 5 dilim çıkartın. Izgarayı ısıtın.

Marinasyonu için; zeytinyağı, balsamik sirke, hardal, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi küçük bir kasede karıştırın. Izgaraya sıra sıra dizdiğiniz kabakların üzerine hazırladığınız karışımı bir fırça yardımıyla sürün. Aynı işlemi tekrarlayarak ızgara izi çıkacak şekilde arkalı önlü pişirin. Izgara olan kabak dilimlerini bir servis tabağına alın. Beyaz peyniri kabakların içine sığacak gibi küçük dikdörtgenler halinde kesin. Izgara kabakların uç kısmına peynir parçalarını yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Kabakların sıcaklığı ile kendinden geçen peynir dolgulu ruloları servis tabağına dik bir şekilde yerleştirin.

Servisi için; zeytinyağını bir tavada kızdırın. Çam fıstıklarını aralarda karıştırarak hafif bir renk alana kadar kavurun. Kabak rulolarını tadarken ağza bir çıtırtı gelmesi için fıstıkları üzerine ekleyin. Marinasyon karışımından kaldıysa kabakların üzerine korkmadan gezdirin. Her bir kabak rulosunu mini fesleğen yaprakları ile süsledikten sonra bekletmeden ılık olarak servis edin.



