Corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü için bulunan sokağa çıkma yasağı Pazar günleri belirli saatler arasında kaldırılıyor. Yani bugün de tıpkı diğer haftalar gibi 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı. İznin başlamasının ardından en çok merak edilenler arasında ise "65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitecek?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? İşte, merak edilen detaylar...

65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni başladı! Bilindiği üzere sadece bu hafta değil her hafta Pazar günleri 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma izni veriliyor. Peki, 65 yaş üzeri saat kaçla kaç arasında sokağa çıkacak? İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri...

65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta bitecek?

65 yaş ve üzeri bugün saat 14:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Önceki dönemlerde bu saatler ilk etapta 11:00-15:00 arasıydı ardından 12:00-18:00’e alınmıştı son kabine toplantısında ise saatler 14:00-20:00 olarak güncellendi.

Erdoğan açıklamıştı

Erdoğan "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00- 20.00 saatleri arasında istisna kapsamı olması devam edecek. 20 yaş altı ile ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak." ifadelerini kullanmış ve yeni saatleri duyurmuştu.

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