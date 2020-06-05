Ekonomi İzin bedellerine yüzde 50 indirim yapıldı

İzin bedellerine yüzde 50 indirim yapıldı

Ekonomi

İzin bedellerine yüzde 50 indirim yapıldı

Ormanlık alanlardaki balık üretim yerlerinin izin bedellerinde yüzde 50 indirime gidildi.

05 Haziran 2020, Cuma 18:45 Son Güncelleme:
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"Tarım ve Orman Bakanlığının Orman Kanununun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ormanlık alanlarda kurulan balık üretim tesislerinin izin bedelleri için belirlenen katsayı 0,5’ten 0,25’e düşürüldü. Böylelikle yıllık izin bedellerine yüzde 50’lik indirim getirildi.

AA

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